Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Profitables Calida-Investment? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Calida eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 13.04.2023 wurde das Calida-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,878 Calida-Papiere. Die gehaltenen Calida-Anteile wären am 10.04.2026 334,36 CHF wert, da der Schlussstand 13,44 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,56 Prozent verringert.

Calida erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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