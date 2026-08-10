SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 5 Jahren bedeutet

Die Calida-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,75 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,339 Calida-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 15,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,97 Prozent verringert.

Calida wurde am Markt mit 109,85 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at