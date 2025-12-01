Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Calida Aktie

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

Calida-Investition im Blick 01.12.2025 10:04:31

SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Calida-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Calida-Papier bei 28,63 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,932 Calida-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 428,26 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 28.11.2025 auf 12,26 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Calida eine Börsenbewertung in Höhe von 85,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

