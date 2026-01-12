Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Performance unter der Lupe
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor einem Jahr bedeutet
Das Calida-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Calida-Aktie bei 22,35 CHF. Bei einem Calida-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,474 Calida-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 11,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,66 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 81,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|12,64
|2,10%