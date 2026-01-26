Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
26.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Calida-Anteile bei 35,29 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Calida-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 283,333 Calida-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 12,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 575,67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,24 Prozent verkleinert.
Calida wurde am Markt mit 88,03 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
