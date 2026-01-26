Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

Lohnende Calida-Investition? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Calida-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Calida-Anteile bei 35,29 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Calida-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 283,333 Calida-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 12,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 575,67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,24 Prozent verkleinert.

Calida wurde am Markt mit 88,03 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Calida AG

Analysen zu Calida AG

Aktien in diesem Artikel

Calida AG 13,68 1,48% Calida AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sinkt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach unten. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

