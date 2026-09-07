Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Investition im Blick
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Calida-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Calida-Papier an diesem Tag 43,14 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,182 Calida-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 13,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 321,30 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 67,87 Prozent.
Calida erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 99,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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