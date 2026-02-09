Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lohnender Calida-Einstieg?
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor einem Jahr angefallen
Das Calida-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 22,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,737 Calida-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 543,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,14 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 45,69 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 84,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AG
|
10:04
|SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI schwächelt (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Calida AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|13,02
|-2,25%