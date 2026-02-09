Calida Aktie

Calida

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

Lohnender Calida-Einstieg? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Anlegern gebracht.

Das Calida-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 22,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,737 Calida-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 543,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,14 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 45,69 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 84,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Calida AG 13,02 -2,25% Calida AG

