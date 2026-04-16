Calida Aktie

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WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Dividendenauszahlung 16.04.2026 10:02:58

SPI-Papier Calida-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Calida-Anleger freuen

SPI-Papier Calida-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Calida-Anleger freuen

Calida-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Calida-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Calida am 15.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,25 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 38,89 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Calida beziffert sich auf 1,22 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung von Calida hat sich somit im Vorjahresvergleich um 75,70 Prozent verringert.

Dividendenrenditeanpassung

Zum SIX SX-Schluss ging die Calida-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 15,50 CHF aus dem Handel. Der Calida-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Das Calida-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,10 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 0,74 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der Calida-Kurs via SIX SX um 1,52 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 11,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Calida- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,40 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,58 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Calida

Calida ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 113,537 Mio. CHF. Dividenden-Aktie Calida besitzt aktuell ein KGV von 11,93. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Calida auf 215,890 Mio.CHF, der Gewinn je Aktie machte 1,50 CHF aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,laviana / Shutterstock.com

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