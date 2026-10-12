Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Rentable Carlo Gavazzi-Investition?
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: Hätte sich eine Investition in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Heute vor 1 Jahr wurden Carlo Gavazzi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Carlo Gavazzi-Aktie 159,50 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,270 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 003,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,31 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 113,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: Hätte sich eine Investition in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI aktuell: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|168,00
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.