SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: Hätte sich eine Investition in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Carlo Gavazzi gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Carlo Gavazzi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Carlo Gavazzi-Aktie 159,50 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,270 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 003,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 113,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at