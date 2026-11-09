Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Carlo Gavazzi-Performance
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09.11.2026 10:03:46
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Carlo Gavazzi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Carlo Gavazzi-Aktie 155,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 64,516 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 11 290,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 175,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,90 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi bezifferte sich zuletzt auf 124,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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