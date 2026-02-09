SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carlo Gavazzi-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 303,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,003 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Papiere wären am 06.02.2026 5 033,00 CHF wert, da der Schlussstand 152,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 49,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 108,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at