Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Performance unter der Lupe
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carlo Gavazzi-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 303,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,003 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Papiere wären am 06.02.2026 5 033,00 CHF wert, da der Schlussstand 152,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 49,67 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 108,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
|
10:04
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich: SPI sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|167,50
|-3,46%