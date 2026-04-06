SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 06.04.2023 wurde das Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 327,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,058 Carlo Gavazzi-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 484,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,53 Prozent.

Insgesamt war Carlo Gavazzi zuletzt 112,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at