Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Lukratives Carlo Gavazzi-Investment? 26.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Carlo Gavazzi-Aktie bei 255,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,392 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie auf 165,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,71 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 35,29 Prozent.

Der Marktwert von Carlo Gavazzi betrug jüngst 117,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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