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Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Carlo Gavazzi-Investition im Blick 30.03.2026 10:03:40

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 199,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,501 Anteilen. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Papiere wären am 27.03.2026 79,20 CHF wert, da der Schlussstand 158,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 20,80 Prozent weniger wert.

Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 112,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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