Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Carlo Gavazzi-Investition im Blick
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 199,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,501 Anteilen. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Papiere wären am 27.03.2026 79,20 CHF wert, da der Schlussstand 158,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 20,80 Prozent weniger wert.
Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 112,32 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)