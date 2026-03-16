Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Rentabler Carlo Gavazzi-Einstieg?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Carlo Gavazzi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Carlo Gavazzi-Anteile an diesem Tag bei 193,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,168 Carlo Gavazzi-Anteilen. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Anteile wären am 13.03.2026 816,54 CHF wert, da der Schlussstand 158,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -18,35 Prozent.
Carlo Gavazzi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 112,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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