SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 203,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 49,261 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 7 635,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 155,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,65 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 110,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

