SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Carlo Gavazzi-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Carlo Gavazzi-Aktie bei 191,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,236 Carlo Gavazzi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 832,46 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 30.01.2026 auf 159,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,75 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 113,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at