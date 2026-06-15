Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Profitable Carlo Gavazzi-Anlage?
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet
Am 15.06.2016 wurde das Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 224,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,524 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 142,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 322,35 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 36,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 100,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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