29.12.2025 10:03:51
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie betrug an diesem Tag 215,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,465 Carlo Gavazzi-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 78,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 169,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 21,40 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 120,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
