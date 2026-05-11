Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Performance unter der Lupe
|
11.05.2026 10:04:47
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Carlo Gavazzi-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Carlo Gavazzi-Anteile an diesem Tag bei 223,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 0,448 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 154,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,06 CHF wert. Damit wäre die Investition um 30,94 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 109,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
