Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lukrative Carlo Gavazzi-Investition?
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet
Am 06.07.2021 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 255,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, befänden sich nun 39,216 Carlo Gavazzi-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (145,00 CHF), wäre das Investment nun 5 686,27 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 686,27 CHF entspricht einer negativen Performance von 43,14 Prozent.
Carlo Gavazzi war somit zuletzt am Markt 102,99 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.06.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
19.06.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: SPI steigt (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|158,00
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.