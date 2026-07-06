SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Carlo Gavazzi-Aktien gewesen.

Am 06.07.2021 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 255,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, befänden sich nun 39,216 Carlo Gavazzi-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (145,00 CHF), wäre das Investment nun 5 686,27 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 686,27 CHF entspricht einer negativen Performance von 43,14 Prozent.

Carlo Gavazzi war somit zuletzt am Markt 102,99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at