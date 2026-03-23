Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Performance im Blick
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 206,80 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 48,356 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 162,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 833,66 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,66 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 115,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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