SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 20.04.2016 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 214,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Carlo Gavazzi-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,466 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,56 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,44 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 109,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at