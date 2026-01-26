SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Carlo Gavazzi-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 208,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,481 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 153,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,56 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 26,44 Prozent.

Carlo Gavazzi wurde am Markt mit 108,54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at