Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lohnende Cembra Money Bank-Anlage?
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.03.2016 wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 65,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,361 Cembra Money Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 97,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 492,32 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,23 Prozent.
Am Markt war Cembra Money Bank jüngst 2,84 Mrd. CHF wert. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
