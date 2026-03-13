Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Cembra Money Bank-Anlage? 13.03.2026 10:03:45

SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment gewesen.

Am 13.03.2016 wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 65,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,361 Cembra Money Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 97,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 492,32 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,23 Prozent.

Am Markt war Cembra Money Bank jüngst 2,84 Mrd. CHF wert. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cembra Money Bank AG

mehr Nachrichten