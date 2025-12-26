Cembra Money Bank Aktie

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

Cembra Money Bank-Investition im Blick 26.12.2025 10:03:34

SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Cembra Money Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Cembra Money Bank-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 81,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,229 Cembra Money Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 98,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,44 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,44 Prozent vermehrt.

Der Cembra Money Bank-Wert an der Börse wurde auf 2,90 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX war der 30.10.2013. Zum Börsendebüt der Cembra Money Bank-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Cembra Money Bank AG

