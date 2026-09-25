SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Cembra Money Bank-Aktie letztlich bei 74,25 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 134,680 Cembra Money Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 690,24 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 24.09.2026 auf 86,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,90 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cembra Money Bank-Papiere fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at