SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cembra Money Bank gewesen.

Am 16.01.2016 wurden Cembra Money Bank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 60,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 164,474 Cembra Money Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 439,14 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 15.01.2026 auf 99,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 64,39 Prozent vermehrt.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,95 Mrd. CHF gelistet. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at