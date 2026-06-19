Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Rentable Cembra Money Bank-Anlage? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Cembra Money Bank-Papier an diesem Tag 70,30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,422 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2026 133,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 93,65 CHF belief. Mit einer Performance von +33,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Cembra Money Bank einen Börsenwert von 2,79 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das Cembra Money Bank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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