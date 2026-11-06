Cembra Money Bank Aktie

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WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Anlage 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien verdienen können.

Das Cembra Money Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63,75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 156,863 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Aktien wären am 05.11.2026 13 192,16 CHF wert, da der Schlussstand 84,10 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,92 Prozent zugenommen.

Cembra Money Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,47 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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