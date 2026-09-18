Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lukrative Cembra Money Bank-Investition?
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65,25 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hat, hat nun 15,326 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 1 336,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,64 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,56 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag des Cembra Money Bank-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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