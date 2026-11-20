Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Rentable Cembra Money Bank-Anlage?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 75,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,298 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 107,05 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 19.11.2026 auf 83,25 CHF belief. Damit wäre die Investition 10,70 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,46 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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