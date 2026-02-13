Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
13.02.2026 10:03:58
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.02.2016 wurden Cembra Money Bank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 61,55 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Cembra Money Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,625 Cembra Money Bank-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.02.2026 159,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,95 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,14 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,88 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Cembra Money Bank-Aktie fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
