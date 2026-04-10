Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Anlage im Blick 10.04.2026 10:03:36

SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,55 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Cembra Money Bank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,038 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 100,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 848,26 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,48 Prozent angewachsen.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,92 Mrd. CHF gelistet. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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