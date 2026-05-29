SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 102,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,976 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,75 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 94,39 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 5,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cembra Money Bank-Papiere fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at