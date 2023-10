SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cembra Money Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Cembra Money Bank-Aktie letztlich bei 83,05 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 120,409 Cembra Money Bank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 567,73 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 19.10.2023 auf 62,85 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,32 Prozent verringert.

Cembra Money Bank wurde am Markt mit 1,84 Mrd. CHF bewertet. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag des Cembra Money Bank-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

