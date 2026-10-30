Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Cembra Money Bank-Investmentbeispiel
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 91,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,917 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 978,17 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 2,18 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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