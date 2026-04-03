SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cembra Money Bank gewesen.

Am 03.04.2021 wurde das Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 105,40 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,488 Cembra Money Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 954,46 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 02.04.2026 auf 100,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 4,55 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,95 Mrd. CHF. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at