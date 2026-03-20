Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Hochrechnung 20.03.2026 10:04:04

SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cembra Money Bank-Investment verlieren können.

Die Cembra Money Bank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cembra Money Bank-Aktie bei 97,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 102,302 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.03.2026 auf 95,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 780,05 CHF wert. Damit wäre die Investition um 2,20 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Cembra Money Bank einen Börsenwert von 2,80 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Anteils fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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