SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Cembra Money Bank-Investition eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Cembra Money Bank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Anteile betrug an diesem Tag 70,75 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,134 Cembra Money Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2023 auf 65,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 927,21 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,28 Prozent.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 1,93 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Papiers fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at