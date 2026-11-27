Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Cembra Money Bank-Investition im Blick
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor einem Jahr bedeutet
Am 27.11.2025 wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cembra Money Bank-Aktie an diesem Tag 93,65 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 106,781 Cembra Money Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 8 894,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,05 Prozent verringert.
Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,42 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie ging am 30.10.2013 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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