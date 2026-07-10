Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lukrative Cembra Money Bank-Investition?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 101,60 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,984 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,63 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 09.07.2026 auf 93,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 8,37 Prozent.
Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,73 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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