Centiel Aktie

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WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Performance im Blick 20.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.10.2025 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6 666,667 Anteile im Depot. Die gehaltenen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien wären am 19.10.2026 35 066,67 CHF wert, da der Schlussstand 5,26 CHF betrug. Mit einer Performance von +250,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 420,37 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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