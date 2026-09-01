Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Performance im Blick
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investierten, hätten nun 36,765 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 211,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,76 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 78,82 Prozent.
Der Marktwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) betrug jüngst 478,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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