SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie betrug an diesem Tag 58,10 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,212 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers auf 4,09 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,40 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 92,96 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) bezifferte sich zuletzt auf 338,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at