Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier statt. Der Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile betrug an diesem Tag 1,48 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hat, hat nun 67,568 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 5,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 397,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 297,30 Prozent vermehrt.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 472,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at