Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Profitables Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment?
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag 190,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,252 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,52 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 28,99 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 97,10 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Börsenbewertung in Höhe von 453,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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