Centiel Aktie

Centiel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Hochrechnung 04.08.2026 10:03:42

SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, befänden sich nun 5,076 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (6,06 CHF), wäre das Investment nun 30,76 CHF wert. Mit einer Performance von -69,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 502,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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