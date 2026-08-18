Centiel Aktie

Centiel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Frühe Anlage 18.08.2026 10:03:34

SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 205,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,733 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 332,36 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteils am 17.08.2026 auf 6,82 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 96,68 Prozent vermindert.

Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 567,87 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,16 -1,38% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

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