Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Lukrativer Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Einstieg?
|
14.07.2026 10:03:55
SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 54,70 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,828 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 10,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,70 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 89,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 419,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
10:03
|SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.07.26
|SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Handel in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.07.26
|Centiel secures first order in the U.S. market worth USD 8.7 million under the Neo Critical Power framework agreement (EQS Group)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Aktien in diesem Artikel
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|6,00
|-1,64%