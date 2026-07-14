SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 54,70 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,828 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 10,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,70 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 89,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 419,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at